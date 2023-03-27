Кузнецов: «Я должен обыграть «Барселону» или «Баварию», и тогда меня, наверное, пригласят в профессиональный клуб»

Главный тренер 2DROTS Дмитрий Кузнецов высказался о победе своей команды над ЦСКА в товарищеском матче (2:1).

«Мы разбирали и смотрели игры ЦСКА, поэтому такой результат. Кто-то может сказать, что еще пять таких игр будет и ЦСКА в каждой выиграют. Но это что угодно можно говорить. Получилось как получилось. Мы довольны, будем работать дальше», — приводит «Спорт День за Днем» слова Кузнецова.

Также он предположил, что ему нужно сделать, чтобы профессиональный российский клуб обратил на него внимание.

«Обыграть «Барселону» или «Баварию». Только тогда пригласят, наверное», — добавил специалист.

Матч между ЦСКА и 2DROTS прошел в субботу, 25 марта, на домашней арене армейцев.