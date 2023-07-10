Кассьерра заявил, что матч «Зенит» — «Фенербахче» был на уровне Лиги чемпионов

Колумбийский нападающий «Зенита» Матео Кассьерра поделился впечатлениями от матча с «Фенербахче» на турнире «Кубок PARI Премьер» (0:0, по пенальти — 4:3).

«Фенербахче», конечно, команда высокого уровня, это была тяжелая игра, но мы победили в серии пенальти. Да, можно говорить, что эта игра была уровня Лиги чемпионов. Как я и говорил, было сложно, «Фенербахче» — это топ. Но и у нас хорошая команда, мы играли хорошо, но сейчас самое главное — готовиться и сфокусироваться на матче за Суперкубок России. Потом начинается сезон, мы, конечно, хотим победить», — приводит ТАСС слова Кассьерры.

Матч против «Фенербахче» стал для «Зенита» последним на «Кубке PARI Премьер». До этого клуб из Санкт-Петербурга обыграл «Нефтчи» (3:1) и уступил «Црвене Звезде» (1:2).