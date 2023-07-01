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Сегодня, 23:06

Менеджер PARI Левинский: «Сделать товарищескую игру с «Фенербахче» — не проблема, но нужно понимать, для чего это»

Алина Савинова
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Директор по спортивному маркетингу PARI Алексей Левинский ответил на вопрос, возникнут ли сложности с приглашением «Фенербахче» и других зарубежных клубов в Нижний Новгород на игру с «Пари НН».

«Это не проблема. Но, опять же, это вопрос отдачи. Плюс у каждой команды есть свой график подготовки к сезону, у тренеров свои требования. Некоторые проводят большое количество контрольных матчей, кто-то хочет сыграть с командами послабее и так далее. Сделать такую товарищескую игру — не проблема, но нужно понимать, для чего это. Может, выгоднее будет провести ивент с командой из медиалиги, чем везти в Нижний Новгород «Фенербахче». Либо сделать большое мероприятие в городе, допустим, сыграть с болельщиками и так далее», — цитирует Левинского Metaratings.ru.

С 1 по 15 июля в Санкт-Петербурге проходит «Кубок RARI Премьер». В турнире принимают участие «Зенит», турецкий «Фенербахче», сербская «Црвена звезда» и азербайджанский «Нефтчи».

Ранее петербургская команда обыграла «Нефтчи» в первом матче «Кубка Премьер» со счетом 3:1.

Источник: https://metaratings.ru/news/menedzher-pari-levinskii-privezti-fenerbakhche-v-nizhnii-novgorod-ne-problema-no-est-vopros-otdachi-262967/
Футбол
ФК Нижний Новгород
ФК Фенербахче
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