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Сегодня, 19:21

Романцев — о ретро-матче: «Зрители ходят потому, что хотят увидеть наше поколение»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Легендарный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев прокомментировал проведение ретро-матча между легендами красно-белых и «Динамо» в честь 80-летия победы в Сталинградской битве.

— Вы 40 лет назад проводили такой же матч в качестве игрока. Помните ощущения?

— Конечно, такие матчи не забываются. Ощущения с возрастом другие. Сейчас хочется больше растянуть удовольствие. Зрители ходят потому, что хотят увидеть наше поколение. Народ не обманешь, они чувствуют, что это умные игроки.

Игра пройдет в Волгограде сегодня, 1 мая, начало — в 20.00 по московскому времени.

Олег Романцев
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Стало известно, как команды будут определяться с исполнителями пенальти в ретро-матче