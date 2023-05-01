Романцев — о ретро-матче: «Зрители ходят потому, что хотят увидеть наше поколение»

Легендарный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев прокомментировал проведение ретро-матча между легендами красно-белых и «Динамо» в честь 80-летия победы в Сталинградской битве.

— Вы 40 лет назад проводили такой же матч в качестве игрока. Помните ощущения?

— Конечно, такие матчи не забываются. Ощущения с возрастом другие. Сейчас хочется больше растянуть удовольствие. Зрители ходят потому, что хотят увидеть наше поколение. Народ не обманешь, они чувствуют, что это умные игроки.

Игра пройдет в Волгограде сегодня, 1 мая, начало — в 20.00 по московскому времени.