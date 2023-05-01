Павлюченко: «Волгоград всегда славился болельщиками, атмосферой. Очень приятно»

Нападающий команды легенд «Спартака» Роман Павлюченко прокомментировал корреспонденту «СЭ» итоги ретро-матча Победы против «Динамо» (2:0).

— Тридцать шесть тысяч болельщиков было на трибунах. Как вам?

— Волгоград всегда славился болельщиками, атмосферой. Очень приятно, что много народа пришло сегодня. Они любят своих легенд, поэтому они и здесь.

— Вы в полном порядке. Казалось, что вы могли играть на профессиональном уровне.

— Ну не мог уже, но на сегодняшнем уровне могу. На профессиональном — нет.

Состав хозяев был сформирован из легенд волгоградского «Ротора» и московского «Динамо», за «Спартак» сыграли ветераны красно-белых. Команды сыграли два тайма по 30 минут.