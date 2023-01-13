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Сегодня, 00:12

Саудовский бизнесмен готов потратить 3 миллиона евро, чтобы посетить матч команд Месси и Роналду

Евгений Козинов
Корреспондент
Лионель Месси.
Фото Global Look Press
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Глава департамента развлечений правительства Саудовской Аравии сообщил в Twitter, что местный бизнесмен лидирует на аукционе за билет на товарищеский матч сборной из лучших игроков «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля» против «ПСЖ».

По информации источника, бизнесмен предложил 2,66 миллиона евро за билет на матч между командами Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Он претендует на билет, который дает право присутствовать на церемонии награждения победителей, зайти в раздевалки команд и пообщаться с футболистами. Выручка пойдет на благотворительность.

Матч запланирован на четверг, 19 января. Игра пройдет в Эр-Рияде.

Криштиану Роналду
Лионель Месси
Футбол
ФК Аль-Наср
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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