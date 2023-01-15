Карраскаль покинул поле в конце матча ЦСКА — «Симба» из-за кровотечения из носа

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль покинул поле в конце товарищеского матча команды против «Симбы» (2:2).

Футболист ушел с поля из-за кровотечения из носа.

В составе армейцев в этом матче отличились Федор Чалов и Хесус Медина.