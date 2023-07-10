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Сегодня, 21:33

«Сочи» победил «Енисей» в товарищеском матче

Руслан Минаев
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«Сочи» обыграл «Енисей» в товарищеском матче со счетом 5:2. Игра прошла в формате 3 тайма по 40 минут.

В составе сочинцев забивали Кирилл Кравцов, Тимофей Шипунов, Давид Киракосян и Георгий Мелкадзе (дубль). У «Енисея» дубль на счету Данилы Польшикова.

23 июля «Сочи» сыграет с «Балтикой» в 1-м туре РПЛ сезона-2023/24.

Товарищеские матчи. Клубы

«Сочи» — «Енисей» — 5:2 (2:0)

Голы: Кравцов, 10 (1:0). Шипунов, 35 (2:0). Мелкадзе, 83 (3:0). Мелкадзе, 91 (4:0). Киракосян, 97 (5:0). , 103 (5:1). , 116 (5:2). 10 июля.

ФК Енисей
ФК Сочи
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