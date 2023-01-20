Троссар близок к переходу в «Арсенал»

Форвард «Брайтона» Леандро Троссар близок к переходу в другой клуб, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, на 28-летнего бельгийца претендует «Арсенал». Игрок в ближайшее время завершит медосмотр, стороны уже обсудили детали контракта.

В текущем сезоне Троссар провел 16 матчей в АПЛ, в которых забил 7 голов и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 млн евро.