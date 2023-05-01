Газзаев: «Нашей молодежи не хватает патриотизма»

Тренер сталинградского «Динамо» Валерий Газзаев поделился ожиданиями от ретро-матча между «Спартаком» и бело-голубыми в честь 80-летия победы в Сталинградской битве.

— С чем связана растущая популярность ретро-матчей?

— Сегодняшний матч войдет в историю, как и 80 лет назад. Таких мероприятий нужно делать больше. У нас большая страна с многовековой историей. Нужно популяризировать спорт и рассказывать о нашем прошлом. Конечно, нашей молодежи не хватает патриотизма. Сегодняшний матч в этом плане очень важен.

Игра пройдет в Волгограде сегодня, 1 мая, начало — в 20.00 по московскому времени.