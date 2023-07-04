Главный тренер ЦСКА Федотов: «Немножко скомканное начало. Вошли в игру, что-то стало получаться»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о товарищеском матче против «Нефтехимика» (4:0).

— Немножко скомканное начало. Вошли в игру, что-то стало получаться. Кто-то 30 минут на поле провел, кто-то больше. Некоторые ребята были в сборной, они позже присоединились к команде, но им тоже нужен отдых.

— Формируете ли где-то подготовку, потому что раньше всех начнете сезон матчем за Суперкубок?

— Работаем в обычном режиме.

— Как оцените состояние ребят, которые вернулись из сборной?

— Нормально себя чувствуют. Хорошо принимают нагрузки. Мендес 21-го играл за сборную, а 1-го числа уже был у нас на тренировке. В функциональном состоянии все хорошо.