Павлюченко забивает, Газзаев полыхает, а «Спартак» выигрывает 2:0 в Волгограде

Рабинер — об игре-ностальгии в героическом городе на Волге 80 лет спустя.

Какая же все-таки замечательная и душевная идея — такие вот матчи легенд, какие в прошлом году прошли между ветеранами «Спартака» и «Зенита» в Санкт-Петербурге и Москве, а теперь вот — в Волгограде. Полные трибуны арены ЧМ-2018 и их сладкий саундтрек, по какому мы в реальном чемпионате России до боли соскучились; мастера, каждый из которых вызывает миллион памятных ассоциаций, сочетание лиц великих наших тренеров недавнего прошлого — Олега Романцева и Валерия Газзаева. Как больно, что нет с нами никого из тех, кто приводил к медалям «Ротор», — ни Виктора Прокопенко, ни Владимира Салькова. И работавшего и со «Спартаком», и с «Динамо», и с «Ротором» Георгия Ярцева, и даже уже некоторых игроков обеих команд — Ильи Цымбаларя, Александра Беркетова, чью майку с 5-м номером бережно нес и показывал трибунам капитан хозяев Олег Веретенников...

Когда-то при открытии спартаковского музея на стадионе в Тушине, не веря своим глазам, я увидел фрагменты той самой, настоящей игры 2 мая 1943 года на руинах Сталинграда между волгоградским «Динамо» и красно-белыми. Игры, о которой как о примере силы духа писала даже английская «Таймс». 80 лет спустя их потомки сначала по классике пошли возложить цветы на Мамаев курган, а потом надели такую же форму (только с фамилиями), в которой выходили на поле участники ТОГО матча.

А я еще вспоминал, как ровно 30 лет назад прилетал на самолете вместе со «Спартаком» на матч с «Ротором» в начале октября 1993-го, когда у команды Романцева была 26-матчевая беспроигрышная серия, а волгоградцы отчаянно боролись с «Динамо» Газзаева за второе место — и борьбу ту выиграли. Еще и потому, что Валерий Георгиевич, как ему тогда было свойственно, сам ушел в отставку прямо на пресс-конференции после 0:6 в домашнем матче Кубка УЕФА «Динамо» — «Айнтрахт».

И сейчас он полыхал, как в старые добрые! Даже после игры, давая интервью вместе с Романцевым. «Как в былое время — «Спартаку» всегда судьи помогают!» — сверкал очами Валерий Георгиевич, указывая на возможный офсайд при первом голе. И снимал медаль проигравшего сразу после вручения. Непонятно — то ли умышленно вошел в образ, зная, чего хочет от него увидеть публика, то ли искренне все так переживал, когда уже давно нет повода выплескивать так эмоции по-настоящему...

...30 лет назад как-то удалось договориться, что «Спартак» взял меня не только в чартер, но и в гостиницу «Волгоград», где мы жили в номере с видеооператором команды Александром Святкиным. Но ходить нужно было на цыпочках и лишнего себе не позволять — от строгого Олега Ивановича могло прилететь когда угодно.

Президент «Ротора» Владимир Горюнов, подобно легенде «Торпедо» Валентину Иванову, на дух не переносил красный цвет. Настраивал команду на «Спартак» люто, и премиальные там были мама не горюй. И «Ротор» выиграл. Защитник Александр Шмарко, участник нынешнего матча легенд, выйдя тогда на поле с травмой, забил победный гол. Но последние минут десять матча на страну, как потом выяснилось, не показывали, и о происходящем знали только те, кто был на стадионе. Ведь в это время столица находилась на грани гражданской войны, начался штурм телецентра «Останкино». Все прямые трансляции были отключены, потому люди узнавали счет из радионовостей и утреннего «СЭ».

Жил «Спартак» в 1993-м, кстати, не в «Интуристе», где сейчас РФС поселил ветеранов красно-белых вроде бы как в 1990-е, а в гостинице «Волгоград», второй по тогдашнему ранжиру после обкомовской «Октябрьской». В последней останавливался «МЮ». Сетевых международных отелей в известном на весь мир городе еще не было.

Всю ночь после игры в «Волгограде» Романцев не сомкнул глаз, глядя по включившемуся ТВ, что происходит вокруг телецентра и вообще в Москве. Спозаранку поехали в аэропорт. Когда мы будем на автобусе «Спартака» въезжать из Домодедова в столицу, нас остановит милиция и долго будет проверять у всех, в том числе тренеров и игроков, паспорта. Ведь город тогда был наводнен боевиками, на крышах домов находилась куча снайперов. А я беспечно поехал в центр на какие-то курсы по международной журналистике. О чем волнуешься в 20 лет? В тот же день случится обстрел Белого дома, надолго сделавший его черным...

Вот такие у меня еще ассоциации с матчами «Спартака» в Волгограде. Не говоря уже об игре последнего тура чемпионата России-1997. Когда «Ротору» для золота нужна была победа, но при 0:0 во второй половине второго тайма сначала Валерий Кечинов, а затем Александр Ширко (оба участвовали в матче легенд) снова принесли чемпионство команде Романцева.

Кстати, сценарий того матча ничего вам не напоминает? Сейчас получилось ровно то же самое. Только на месте Кечинова и Ширко оказались одни из самых молодых участников встречи-2023 — 41-летний Роман Павлюченко и 38-летний Александр Самедов. Последний так вообще еще пять лет назад был в основе сборной России на домашнем ЧМ-2018. Против Модрича и Ко в четвертьфинале первые 54 минуты сыграл! К обоим голам имел отношение вообще 36-летний Дмитрий Комбаров.

А полуфиналисту Евро-2008 Павлюченко, который в такой форме, что ему хоть сейчас на поле выходить, могли бы дать за обе команды сыграть. После трех-то лет в составе «Ротора», откуда он и перешел в «Спартак», полное право имел! Вот он и признается, что «не хотел забивать» и предвидел, что в этом случае реакция публики будет не ахти. Могли бы спартаковцы и поделиться таким бравым форвардом с соперником на тайм. Ведь сборная из игроков «Ротора» и «Динамо» с капитаном Веретенниковым была намного старше.

Как же мне хотелось увидеть фирменный дальний выстрел Вери — такой, каким, например, он заставил капитулировать на «Олд Траффорд» вратаря «МЮ» Петера Шмейхеля, не говоря уже обо всех наших вратарях. И один раз Михаилу Мысину только оставалось ему точно откатить под удар — позицию Олег выбрал идеально. Только вот пас у Мысина не получился. А по поводу остального Веретенников жаловался: «Мячом мало владеем — поэтому [моих ударов] и не видите. «Спартак» моложе...»

Нет, у «Спартака» тоже были не только 40-летние. Давно никто не видел на большой поляне Царя, Александра Мостового. Он, предварительно невысоко оценив свою форму, вышел на несколько минут в обоих таймах, — и мяч к нему словно тянуло. И в передачах он совсем не ошибался и предголевой пас перед вторым мячом сделал. Не разучился еще играть Царь, несмотря на лишний вес и недавний, по его собственному признанию, выход из больницы!

Да никто не разучился — и Веретенников лукаво мяч на партнера пропускал, и Валерий Есипов в первом тайме так дернул ложным движением не кого-нибудь, а топового персональщика Дмитрия Хлестова, что закричать от восторга захотелось. Как от первоклассного сейва Платона Захарчука на Александре Павленко, пытавшемся перебросить его «парашютом». «Он просто в меня попал», — скромничал голкипер. Ага, просто! Вытянулся, достал кончиками пальцев — просто, говорит...

И люди, чьему приходу на стадион в этот вечер никакие искусственные ограничители в виде карт болельщика не мешали и они заполнили арену почти целиком, кричали и пели вовсю. Камеры то и дело выхватывали лица и эмоции героев — и сколько возникало ассоциаций!

Разговоры и широченные улыбки между Романцевым (как же не хватало его сигареты — но нельзя теперь на скамейках курить) и не игравшим из-за травмы Андреем Тихоновым на скамейке... Страсть Газзаева, делавшего рывки к границе технической зоны... Единоборство Евгения Алдонина и Павлюченко — первого капитана сборной Гуса Хиддинка (долго в ней, впрочем, не продержавшегося, в отличие от Игоря Семшова) и ее же ударного форварда Павлюченко... Отборы длинноногого и по-прежнему сухого, как жердь, Виктора Онопко... Крупный план Алексея Мелешина, глядя на которого, сразу вспоминаешь его сына, нынешнего спартаковца Павла... Слова-песня для ушей волгоградских болельщиков от комментатора Романа Нагучева: «Веретенников пасует Есипову»...

А первый символический удар в матче Никиты Симоняна, перепасовавшегося с капитанами — Дмитрием Аленичевым и Веретенниковым? А легендарное стихотворение Константина Симонова «Жди меня, и я вернусь», прочитанное по строчке участниками матча? А стилизованные под довоенную стилистику автобусы, из которых выходили команды? А нескрываемый восторг Павлюченко перед матчем: «Не понимаю, что я здесь делаю, — вокруг одни легенды, и я с ними...» Да вы сами уже давно легенда, Роман, и почище многих.

Это было здорово. И даже Романцев, полгода с Павлюченко поработавший (помните, кто отдал Титову голевую передачу в финале Кубка-2003 с «Ростовом»?), чуть не плакал, обнимая своих бывших игроков и соперников после финального свистка. А может, слезы накатывали на него от осознания того, что рядом нет, как в прошлом году в самом первом, петербургском матче легенд, Георгия Ярцева?

Опустевшее без сборной и еврокубков пространство и самим футбольным людям, и болельщикам нужно чем-то заполнять — хоть ностальгией. Тем более когда есть о чем вспомнить, чью память почтить и по чему потосковать.

Волгоградский матч легенд заставил обо всем этом задуматься. И хотя бы поэтому такие игры нужно продолжать.

Ретро-матч Победа

«Динамо» — «Спартак» — 0:2 (0:0)

Голы: Павлюченко, Самедов.

«Динамо» Сталинград: Виталий Абрамов, Евгений Алдонин, Максим Бондаренко, Альберт Борзенков, Валерий Бурлаченко, Олег Веретенников, Валерий Есипов, Платон Захарчук, Александр Зернов, Денис Зубко, Павел Могилевский, Михаил Мысин, Николай Олеников, Игорь Семшов, Игорь Симутенков, Максим Тищенко, Александр Точилин, Андрей Чичкин, Евгений Чумаченко, Александр Шмарко, Эрик Яхимович.

Тренерский штаб: Валерий Газзаев, Владимир Файзулин.

«Спартак» Москва: Дмитрий Аленичев, Никита Баженов, Денис Бояринцев, Константин Головской, Андрей Ещенко, Валерий Кечинов, Дмитрий Комбаров, Андрей Коновалов, Алексей Мелешин, Александр Мостовой, Виктор Онопко, Роман Павлюченко, Дмитрий Парфенов, Александр Самедов, Егор Титов, Андрей Тихонов, Александр Филимонов, Дмитрий Хлестов, Александр Ширко.

Тренерский штаб: Олег Романцев, Александр Мирзоян, Ринат Дасаев, Вагиз Хидиятуллин, Никита Симонян.

1 мая. Волгоград. 36640 зрителей.