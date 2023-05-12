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Адейеми прокомментировал сравнение с легкоатлетом Болтом

Виктория Кравченко
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Нападающий дортмундской «Боруссии» Карим Адейеми прокомментировал тот факт, что его сравнивают с легкоатлетом Усэйном Болтом.

«Я самый быстрый? Думаю, это так. Я очень в этом уверен. У меня нет конкуренции? Может быть, кто-то приближается к моим показателям. Но точно не быстрее меня. Участие в Олимпиаде 2024 года? Нет, не думаю. Я не могу, я сосредоточен на футболе», — цитирует Адейеми Sky Sports.

Игрока сравнивают с легкоатлетом Усэйном Болтом, так как 21-летний нападающий имеет высокий показатели в скорости. Он пробежал дистанцию в 30 метров всего за 3,60 секунды. Промежуточное время Болта на рекордной стометровке в 2009 году составило 3,78 секунды.

В этом сезоне 21-летний немец забил 6 голов и сделал 5 ассистов.

ФК Боруссия (Дортмунд)
Усэйн Болт
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