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Германия

Сегодня, 07:31

Агент Нагельсманна подтвердил переговоры с «Баварией»

Виктория Кравченко
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Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн ведет переговоры о возвращении в «Баварию», рассказал его агент.

Соглашение 36-летнего специалиста с Немецким футбольным союзом истекает сразу после завершения Евро-2024.

«Все решится в ближайшие дни. Обсуждения ведутся. Сам Юлиан также объявлял, что, вероятно, примет решение о своём будущем в апреле», — приводит журналист Флориан Плеттенберг слова Фолькера Штрута, агента Нагельсманна.

Ранее стало известно, что нынешний главный тренер мюнхенцев Томас Тухель покинет клуб по окончании сезона. На его замену рассматривают Нагельсманна.

«Бавария» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 63 очка в 29 матчах.

ФК Бавария
Юлиан Нагельсманн
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