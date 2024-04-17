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Постекоглу не считает, что Кейн перешел в «Баварию» ради трофеев

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу не думает, что нападающий Гарри Кейн летом покинул «Баварию» ради трофеев.

«Он был предельно ясен, когда говорил, что хочет принять новый вызов и попробовать себя в другом чемпионате. Он долго был в одной команде, пришло время, когда ему нужно было принять решение: быть человеком одной команды или перебраться в новое место. Не думаю, что Кейн был уверен, что не выиграет в «Тоттенхэме» ни одного трофея», — цитирует Постекоглу Goal.com.

Кейн перешел в «Баварию» летом прошлого года из «Тоттенхэма». В этом сезоне 30-летний англичанин провел 38 матчей за немецкую команду во всех турнирах, отметившись 39 голами и 12 результативными передачами.

Гарри Кейн
ФК Бавария
ФК Тоттенхэм Хотспур
Анге Постекоглу
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