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Германия

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Кейн: «С каждой игрой я все лучше узнаю «Баварию», и все складывается для меня удачно»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Баварии» Харри Кейн прокомментировал победу над «Бохумом» (7:0) в матче 5-го тура чемпионата Германии. Кейн в этой встрече оформил хет-трик.

«Сегодня мы играли очень хорошо и у нас был правильный настрой. Мы делали все легко и очень много владели мячом. Сегодня все были в отличной форме, это очень приятно. С каждой игрой я все лучше узнаю команду, и все складывается удачно для меня и для «Баварии».

Я никогда не был раньше на Октоберфесте и с нетерпением жду этого. Будет приятно отпраздновать там победу. Я хочу познакомиться с культурой — и нет ничего лучше, чем стать частью этой культуры завтра», — приводит слова Кейна Sky Sport DE.

«Бавария» набрала 13 очков и возглавила турнирную таблицу бундеслиги. «Бохум» занимает 14-е место (3 очка).

Гарри Кейн
Футбол
ФК Бавария
ФК Бохум
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