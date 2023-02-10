«Бавария» будет готова рассматривать возможность продажи Комана за 100 миллионов евро

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«Бавария» не планирует продавать нападающего Кингли Комана. Немецкий клуб будет готов рассматривать возможность продажи форварда за сумму от 100 миллионов евро, пишет журналист Флориан Плеттенберг.
Ранее появлялась информация об интересе к 26-летнему игроку сборной Франции со стороны «Реала».
В текущем сезоне французский вингер провел за «Баварию» 19 матчей, забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.
Стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет 60 миллионов евро.