«Бавария» разгромила «Дармштадт» со счетом 8:0 в матче с тремя удалениями

«Бавария» с крупным счетом обыграла «Дармштадт» в матче 9-го тура чемпионата Германии — 8:0. Встреча прошла на стадионе «Альянц Арена».

В первом тайме на 4-й минуте матча был удален защитник хозяев Йозуа Киммих. Затем на 21-й минуте игрок «Дармштадта» Клаусу Гьясуле получил красную карточку, а через 20 минут поле покинул хавбек гостей Матей Маглица.

Во втором тайме за «Баварию» хет-трик оформил Харри Кейн, дубли у Лероя Сане и Джамала Мусиалы, еще один гол на счету Томаса Мюллера.

«Бавария» с 23 очками лидирует в турнирной таблице бундеслиги. У команды пока ни одного поражения в этом сезоне. «Дармштадт» занимает 14-е место (7 очков).

В следующем туре мюнхенцы 4 ноября сыграют с дортмундской «Боруссией», а клуб из Дармштадта 3 ноября примет «Бохум».

В другом матче 9-го тура «Вердер» дома победил «Унион» со счетом 2:0. Голы забили Робин Кнохе и Марвин Дукш.

«Вердер» прервал серию из трех поражений подряд и занимает 12-е место в таблице бундеслиги (9 очков). «Унион» располагается на 15-й строчке с 6 очками. У команды 7 поражений подряд в чемпионате страны.