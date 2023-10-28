Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Бундеслига 1
Бундеслига 2
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 18:23

«Бавария» разгромила «Дармштадт» со счетом 8:0 в матче с тремя удалениями

Ана Горшкова
Корреспондент
«Бавария».
Фото Reuters
Telegram Дзен

«Бавария» с крупным счетом обыграла «Дармштадт» в матче 9-го тура чемпионата Германии — 8:0. Встреча прошла на стадионе «Альянц Арена».

В первом тайме на 4-й минуте матча был удален защитник хозяев Йозуа Киммих. Затем на 21-й минуте игрок «Дармштадта» Клаусу Гьясуле получил красную карточку, а через 20 минут поле покинул хавбек гостей Матей Маглица.

Во втором тайме за «Баварию» хет-трик оформил Харри Кейн, дубли у Лероя Сане и Джамала Мусиалы, еще один гол на счету Томаса Мюллера.

«Бавария» с 23 очками лидирует в турнирной таблице бундеслиги. У команды пока ни одного поражения в этом сезоне. «Дармштадт» занимает 14-е место (7 очков).

В следующем туре мюнхенцы 4 ноября сыграют с дортмундской «Боруссией», а клуб из Дармштадта 3 ноября примет «Бохум».

Германия. Бундеслига 1. 9-й тур
28 окт, 16:30. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
8:0
Дармштадт

В другом матче 9-го тура «Вердер» дома победил «Унион» со счетом 2:0. Голы забили Робин Кнохе и Марвин Дукш.

«Вердер» прервал серию из трех поражений подряд и занимает 12-е место в таблице бундеслиги (9 очков). «Унион» располагается на 15-й строчке с 6 очками. У команды 7 поражений подряд в чемпионате страны.

Германия. Бундеслига 1. 9-й тур
28 окт, 16:30. wohninvest Weserstadion (Бремен)
Вердер
2:0
Унион Б

Источник: Таблица бундеслиги
Гарри Кейн
Футбол
ФК Бавария
Обсудить
Читайте также
Соловьев: «Если есть возможность договариваться с УЕФА, надо по этому пути идти. Нет — ищем другие форматы»
Хоккеисты «Сибири» приехали на матч с ЦСКА, переодевшись в персонажей из фильма «Операция Ы»
Студентка в Иране умерла после возможного задержания в метро Тегерана
Организатора нападений на прохожих в Петербурге объявили в международный розыск
В Москве возбуждено уголовное дело после обнаружения младенца в квартире-свалке
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Шальке» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Аугсбург»: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Боруссия» М: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «Бавария»: чемпионат Германии, 23-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Лейпциг»: чемпионат Германии, 23-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Унион»: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Айнтрахт»: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Герта»: чемпионат Германии, 21-й тур, видеообзор матча
«Вольфсбург» — «Лейпциг»: чемпионат Германии, видеообзор
«Лейпциг» — «Унион»: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Вердер» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Бохум»: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Вольфсбург» — «Бавария»: чемпионат Германии, видеообзор
«Боруссия» Д — «Фрайбург»: чемпионат Германии, видеообзор
«Байер» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 18-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Айнтрахт»: чемпионат Германии, 18-й тур, видеообзор матча
«Майнц» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 17-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Кельн»: чемпионат Германии, 17-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Аугсбург»: чемпионат Германии, видеообзор
«Лейпциг» — «Бавария»: чемпионат Германии, 16-й тур, видеообзор матча
«Шальке» — «Бавария»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
«Вердер» — «Лейпциг»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Штутгарт»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
Бундеслига: 14-й тур, видеообзоры матчей
«Кельн» — «Байер»: чемпионат Германии, 14-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Бавария» — «Дармштадт»: три игрока были удалены в первом тайме

«Штутгарт» уступил «Хоффенхайму» и прервал серию из шести побед подряд в бундеслиге