«Штутгарт» уступил «Хоффенхайму» и прервал серию из шести побед подряд в бундеслиге

«Штутгарт» на своем поле уступил «Хоффенхайму» в матче 9-го тура бундеслиги — 2:3.

У сине-белых голами отметились Гриша Премель, Вут Вегхорст, реализовавший пенальти, и Роберт Сков. За команду хозяев по голу забили Крис Фюрих и Дениз Ундав.

«Штутгарт» прервал серию из шести побед подряд в чемпионате Германии и опустился на 3-е место в турнирной таблице (21 очко). «Хоффенхайм» поднялся на 5-ю строчку (18 баллов).

В другом матче дня «Боруссия» Менхенгладбах обыграла «Хайденхайм» (2:1). «Аугсбург» одержал победу над «Вольфсбургом» (3:2).