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Германия

Сегодня, 18:30

«Штутгарт» уступил «Хоффенхайму» и прервал серию из шести побед подряд в бундеслиге

Алина Савинова
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«Штутгарт» на своем поле уступил «Хоффенхайму» в матче 9-го тура бундеслиги — 2:3.

У сине-белых голами отметились Гриша Премель, Вут Вегхорст, реализовавший пенальти, и Роберт Сков. За команду хозяев по голу забили Крис Фюрих и Дениз Ундав.

«Штутгарт» прервал серию из шести побед подряд в чемпионате Германии и опустился на 3-е место в турнирной таблице (21 очко). «Хоффенхайм» поднялся на 5-ю строчку (18 баллов).

В другом матче дня «Боруссия» Менхенгладбах обыграла «Хайденхайм» (2:1). «Аугсбург» одержал победу над «Вольфсбургом» (3:2).

Германия. Бундеслига 1. 9-й тур
28 окт, 16:30. Mercedes-Benz Arena (Штутгарт)
Штутгарт
2:3
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига 1. 9-й тур
28 окт, 16:30. Borussia-Park (Менхенгладбах)
Боруссия М
2:1
Хайденхайм
Германия. Бундеслига 1. 9-й тур
28 окт, 16:30. WWK Arena (Аугсбург)
Аугсбург
3:2
Вольфсбург

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2023-2024/
Футбол
ФК Хоффенхайм
ФК Штутгарт
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