«Бавария» готова рассмотреть вариант продажи Сане в зимнее трансферное окно

«Бавария» будет готова продать нападающего Лероя Сане в зимнее трансферное окно, если клуб получит выгодное предложение, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Действующий контракт 26-летнего вингера с «Баварией» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной Германии в 70 миллионов евро.

Ранее сообщалось об интересе к Сане со стороны лондонского «Арсенала».

В нынешнем сезоне футболист провел за «Баварию» 19 матчей, в которых забил 10 голов и отдал шесть результативных передач.

В составе сборной Германии Сане выступал на чемпионате мира в Катаре, где успел провести две игры и отметиться 1 голевым пасом.