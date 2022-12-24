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Германия

Сегодня, 23:05

«Бавария» претендует на нападающего «Айнтрахта» и сборной Франции Муани

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Айнтрахта» Рандаль Коло Муани находится в сфере интересов «Баварии», сообщает Bild.

Контракт 24-летнего француза с клубом из Франкфурта рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 37 миллионов евро.

Муани в нынешнем сезоне забил 5 голов и отдал 10 результативных пасов в 14 матчах чемпионата Германии.

В составе сборной Франции он стал серебряным медалистом ЧМ-2022. На турнире в Катаре нападающий провел 3 матчах, в которых отметился голом и результативной передачей.

ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Бавария
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