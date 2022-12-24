Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Бундеслига 1
Бундеслига 2
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 22:23

Нагельсманн: «В первой половине сезона мы играли в отличный футбол, несмотря на небольшой спад»

Анна Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн оценил игру команды в первой половине сезона.

«Я считаю, что в первой половине сезона мы играли в отличный футбол, несмотря на небольшой спад формы. Мы провели отличные матчи в лиге, Кубке и ЛЧ. Я желаю вам счастливого Рождества и Нового года. Надеюсь, мы сможем вместе отпраздновать максимальное количество титулов», — приводит слова Нагельсманна Bayern & Germany.

«Бавария» занимает первое в турнирной таблице бундеслиги, набрав 34 очка в 15 матчах. Команды вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов, где встретится с «ПСЖ».

Источник: Bayern & Germany
Футбол
ФК Бавария
Юлиан Нагельсманн
0
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Переход в Азию не станет катастрофой для российского футбола. Но при условии, что будет шанс вернуться
Промес — лучший игрок России этого года. Квинси стал по-настоящему своим
Число погибших при пожаре в приюте для бездомных в Кемерово возросло до 22
Все игроки «Виннипега» поздравили Овечкина с выходом на второе место по шайбам в НХЛ
Минобороны заявило о ключевых участниках военно-биологических проектов США на Украине
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

77-летний Юпп Хайнкес перенес операцию на сердце

«Бавария» претендует на нападающего «Айнтрахта» и сборной Франции Муани