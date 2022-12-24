Нагельсманн: «В первой половине сезона мы играли в отличный футбол, несмотря на небольшой спад»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн оценил игру команды в первой половине сезона.

«Я считаю, что в первой половине сезона мы играли в отличный футбол, несмотря на небольшой спад формы. Мы провели отличные матчи в лиге, Кубке и ЛЧ. Я желаю вам счастливого Рождества и Нового года. Надеюсь, мы сможем вместе отпраздновать максимальное количество титулов», — приводит слова Нагельсманна Bayern & Germany.

«Бавария» занимает первое в турнирной таблице бундеслиги, набрав 34 очка в 15 матчах. Команды вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов, где встретится с «ПСЖ».