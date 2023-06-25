«Бавария» рассчитывает перехватить полузащитника «Челси» Маунта у «Манчестер Юнайтед»

«Бавария» может подписать полузащитника «Челси» Мэйсона Маунта, сообщает The Guardian.

Мюнхенцы хотят воспользоваться паузой в переговорах «Манчестер Юнайтед» по трансферу 24-летнего англичанина. «МЮ» не хочет покупать футболиста на условиях «Челси», который требует 65 миллионов фунтов за игрока.

«Бавария» согласна выплатить эту сумму и заключить контракт с хавбеком.

Маунт — воспитанник «Челси». В сезоне-2022/23 англичанин забил 3 гола и сделал 6 результативных передач в 35 матчах за лондонцев во всех турнирах.