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Германия

Сегодня, 19:05

«Бавария» рассматривает возможность приобретения защитника «Вест Хэма»

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Бавария» заинтересована в приобретении защитника «Вест Хэма» Тило Керера в январское трансферное окно, сообщает Fussball Transfers.

По данным источника, немецкий футболист получал мало игрового времени в составе «молотков» и готов покинуть клуб. Главный тренер «Баварии» Томас Тухель провел прямые переговоры с игроком и надеется, что он присоединится к команде.

27-летний Керер играет за «Вест Хэм» с лета 2022 года. Его контракт рассчитан до лета 2026 года, а портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.

В текущем сезоне защитник провел за английскую команду 12 матчей во всех турниирах и не отметился результативными действиями.

ФК Бавария
ФК Вест Хэм Юнайтед
Тило Керер
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