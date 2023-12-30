«Бавария» рассматривает возможность приобретения защитника «Вест Хэма»

«Бавария» заинтересована в приобретении защитника «Вест Хэма» Тило Керера в январское трансферное окно, сообщает Fussball Transfers.

По данным источника, немецкий футболист получал мало игрового времени в составе «молотков» и готов покинуть клуб. Главный тренер «Баварии» Томас Тухель провел прямые переговоры с игроком и надеется, что он присоединится к команде.

27-летний Керер играет за «Вест Хэм» с лета 2022 года. Его контракт рассчитан до лета 2026 года, а портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.

В текущем сезоне защитник провел за английскую команду 12 матчей во всех турниирах и не отметился результативными действиями.