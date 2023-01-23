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Германия

Сегодня, 22:02

«Бавария» уволила тренера вратарей первой команды. Он проработал в клубе 12 лет

«Бавария» уволила тренера вратарей первой команды
Иван Шитик
Корреспондент
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«Баварии» уволило тренера вратарей команды Тони Тапаловича, сообщает Bild.

Клуб лично проинформировал об этом голкипера Мануэля Нойера, которого связывают с дружеские отношения с Тапаловича.

Отметается, что у Тапаловича были разногласия с главным тренером команды Юлианом Нагельсманом.

Кроме того, вратарь Александр Нюбель, выступающий на правах аренды за «Монако», не хочет возвращаться в мюнхенский клуб, пока там работает немецкий специалист.

Отметим, что Нойер выбыл до конца сезона из-за травмы. Ему на замену «Бавария» подписала голкипера «Борусссии» Янна Зоммера.

42-летний Тапалович являлся тренером вратарей «Баварии» с 2011 года.

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