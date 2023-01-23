«Бавария» уволила тренера вратарей первой команды. Он проработал в клубе 12 лет

Сегодня, 22:02
«Баварии» уволило тренера вратарей команды Тони Тапаловича, сообщает Bild.
Клуб лично проинформировал об этом голкипера Мануэля Нойера, которого связывают с дружеские отношения с Тапаловича.
Отметается, что у Тапаловича были разногласия с главным тренером команды Юлианом Нагельсманом.
Кроме того, вратарь Александр Нюбель, выступающий на правах аренды за «Монако», не хочет возвращаться в мюнхенский клуб, пока там работает немецкий специалист.
Отметим, что Нойер выбыл до конца сезона из-за травмы. Ему на замену «Бавария» подписала голкипера «Борусссии» Янна Зоммера.
42-летний Тапалович являлся тренером вратарей «Баварии» с 2011 года.