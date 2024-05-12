«Бохум» на своем поле примет «Байер» в рамках 33-го тура чемпионата Германии в воскресенье, 12 мая. Поединок пройдет на «Воновия Рурштадион» в Бохуме, Германия. Стартовый свисток арбитра Беньямина Бранда прозвучит в 20.30 по московскому времени.

Ключевые события матча бундеслиги «Бохум» — «Байер» будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ». Телеканал «Матч! Футбол 3» и сайт matchtv.ru покажут его в прямом эфире с 20.25 мск.

«Байер» в 29-м туре досрочно стал чемпионом бундеслиги сезона 2023/2024. Команда из Леверкузена впервые в своей истории выиграла золотые медали первенства страны. В активе команды 84 очка после 32 туров. «Бохум» набрал 33 балла и идет на 14-м месте.

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