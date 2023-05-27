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Бородюк об упущенном чемпионстве «Боруссии»: «Игроки сами виноваты. А у «Баварии» есть преимущество — ментальность победителя»

Бородюк высказался об упущенном чемпионстве «Боруссии»
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Экс-футболист «Шальке», «Фрайбурга» и «Ганновера» Александр Бородюк прокомментировал для «СЭ» 11-е чемпионство подряд «Баварии» в бундеслиге.

«Это драма, но что сделаешь? Это и есть непредсказуемый футбол, за что его и любят. Смотрю, как «Бавария» сейчас празднует — полные стадионы. Что в Дортмунде 80 тысяч, что здесь. Да, «Боруссия» упустила чемпионство, но это уже вопрос к футболистам. Здесь тренер не играет роль, сами игроки «Боруссии» виноваты. Или переволновались в связи с тем, что могли стать чемпионами, или недооценили соперника. А у «Баварии» есть одно преимущество — ментальность победителя. На протяжении многих лет эту ментальность они и проявляют. То есть они, выходя на футбольное поле, всегда уверены», — сказал Бородюк «СЭ».

Дортмундская «Боруссия» дома сыграла вничью с «Майнцом» в матче 34-го тура бундеслиги — 2:2.

В параллельном матче «Бавария» на выезде обыграла «Кельн» — 2:1.

Таким образом, «Бавария» становится чемпионом Германии, набрав 71 очко за 34 матча. «Боруссия» расположилась на втором месте с таким же количеством очков. Мюнхенцы заняли первое место в сезоне-2022/23 по разнице мячей.

Александр Бородюк
ФК Боруссия (Дортмунд)
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