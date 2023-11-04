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Сегодня, 19:30

«Боруссия» Д — «Бавария»: смотреть трансляцию матча немецкой бундеслиги в прямом эфире

Бесплатная видеотрансляция матча «Боруссия» Д — «Бавария» начнется на «Матч ТВ» в 20.25
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист Харри Кейн.
Харри Кейн.
Фото Reuters
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4 ноября, в субботу, дортмундская «Боруссия» сыграет против «Баварии» в матче 10-го тура чемпионата Германии по футболу. Встреча пройдет на арене «Сигнал Идуна Парк» в городе Дортмунд. Начало — в 20.30 по московскому времени.

Федеральный канал «Матч ТВ» покажет в прямом эфире и бесплатно видеотрансляцию противостояния «Боруссия» Д — «Бавария». Начало — в 20.25 мск.

Следить за ключевыми событиями игры можно будет с помощью матч-центра на сайте «СЭ».

Команда Томаса Тухеля занимает второе место в бундеслиге с 23 очками. Дортмундцы располагаются на четвертой строчке с 21 баллом.

Чемпионат Германии по футболу: новости и результаты игр, турнирная таблица и расписание, обзоры матчей и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Футбол
ФК Бавария
ФК Боруссия (Дортмунд)
Бундеслига
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