Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Бундеслига 1
Бундеслига 2
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 22:25

«Бавария» благодаря хет-трику Кейна разгромила дортмундскую «Боруссию»

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Боруссия» Д — «Бавария».
Фото Reuters
Telegram Дзен

«Бавария» на выезде обыграла «Боруссию» из Дортмунда в матче 10-го тура немецкой бундеслиги — 4:0.

Хет-триком за мюнхенцев отметился Харри Кейн. Англичанин забил на 9-й, 72-й и 90+3-й минутах. На 4-й минуте счет открыл Дайо Упамекано.

«Бавария» с 26 очками идет на втором месте в бундеслиге. «Боруссия» (21 очко) занимает четвертую строчку в турнирной таблице.

В следующем туре «Бавария» на своем поле примет «Хайденхайм», а «Боруссия» в гостях встретится со «Штутгартом». Оба матча пройдут 11 ноября.

Германия. Бундеслига 1. 10-й тур
04 нояб, 20:30. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
0:4
Бавария
Источник: Таблица бундеслиги
Гарри Кейн
Футбол
ФК Бавария
ФК Боруссия (Дортмунд)
7
Обсудить
Читайте также
Биография фигуриста Протопопова: великая карьера, побег из СССР и желание вернуться с прахом жены
Двукратный олимпийский чемпион фигурист Протопопов умер в Швейцарии
Умерла актриса из «Улиц разбитых фонарей» Галина Мочалова
Bild сообщила о неловкой попытке главы МИД Хорватии поцеловать Бербок
Минюст РФ добавил в реестр иноагентов пять человек
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Шальке» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Аугсбург»: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Боруссия» М: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «Бавария»: чемпионат Германии, 23-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Лейпциг»: чемпионат Германии, 23-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Унион»: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Айнтрахт»: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Герта»: чемпионат Германии, 21-й тур, видеообзор матча
«Вольфсбург» — «Лейпциг»: чемпионат Германии, видеообзор
«Лейпциг» — «Унион»: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Вердер» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Бохум»: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Вольфсбург» — «Бавария»: чемпионат Германии, видеообзор
«Боруссия» Д — «Фрайбург»: чемпионат Германии, видеообзор
«Байер» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 18-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Айнтрахт»: чемпионат Германии, 18-й тур, видеообзор матча
«Майнц» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 17-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Кельн»: чемпионат Германии, 17-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Аугсбург»: чемпионат Германии, видеообзор
«Лейпциг» — «Бавария»: чемпионат Германии, 16-й тур, видеообзор матча
«Шальке» — «Бавария»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
«Вердер» — «Лейпциг»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Штутгарт»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
Бундеслига: 14-й тур, видеообзоры матчей
«Кельн» — «Байер»: чемпионат Германии, 14-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Боруссия» Д — «Бавария»: смотреть трансляцию матча немецкой бундеслиги в прямом эфире

Кейн стал первым игроком в истории бундеслиги, забившим 15 голов в 10 стартовых матчах