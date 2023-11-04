«Бавария» благодаря хет-трику Кейна разгромила дортмундскую «Боруссию»

«Бавария» на выезде обыграла «Боруссию» из Дортмунда в матче 10-го тура немецкой бундеслиги — 4:0.

Хет-триком за мюнхенцев отметился Харри Кейн. Англичанин забил на 9-й, 72-й и 90+3-й минутах. На 4-й минуте счет открыл Дайо Упамекано.

«Бавария» с 26 очками идет на втором месте в бундеслиге. «Боруссия» (21 очко) занимает четвертую строчку в турнирной таблице.

В следующем туре «Бавария» на своем поле примет «Хайденхайм», а «Боруссия» в гостях встретится со «Штутгартом». Оба матча пройдут 11 ноября.