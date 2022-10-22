«Айнтрахт» обыграл менхенгладбахскую «Боруссию» в гостевом матче

«Айнтрахт» на выезде обыграл менхенгладбахскую «Боруссию» в матче 11-го тура чемпионата Германии. Встреча завершилась со счетом 3:1.

Голами в составе гостей отметились Йеспер Линдстрем, Жуниор Дина Эбимбе и Йеспер Линдстрем. За хозяев поля забил Маркус Тюрам.

«Айнтрахт» набрал 20 очков и поднялся на четвертое место в бундеслиге. «Боруссия» находится на восьмой позиции (16 очков).