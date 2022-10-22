Сегодня, 21:04
Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал победу над «Хоффенхаймом» (2:0) в 11-м туре бундеслиги.
«Я очень доволен сегодняшним матчем. Игра была нелегкой. Это еще один шаг к тому, где мы хотим быть. Мы играли с большой страстью в первом тайме, думаю, мы выиграли 71 процентов наших единоборств, что очень хорошо. Мы могли забить 4-5 голов. Во втором тайме было ясно, что «Хоффенхайм» станет больше рисковать и обороняться еще выше. Мы немного сбавили обороты, что вполне объяснимо, учитывая, что впереди у нас «Барселона» и «Майнц». Получилась зрелая игра и заслуженная победа», — приводит слова Нагельсманна Twitter Bayern & Germany.
«Бавария» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии, имея на счету 22 очка.
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