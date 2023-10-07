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«Боруссия» Д — «Унион»: прямая трансляция матча бундеслиги

Видеотрансляция матча «Боруссия» Д — «Унион» начнется в 16.25 на «Матч Футбол 2»
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболисты дортмундской «Боруссии».
Фото Reuters
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7 октября, в субботу, дортмундская «Боруссия» проведет матч седьмого тура чемпионата Германии по футболу с «Унионом». Игра пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в городе Дортмунд. Начало — в 16.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями матча бундеслиги можно будет с помощью матч-центра «СЭ».

Телеканал «Матч Футбол 2» покажет видеотрансляцию противостояния «Боруссия» Д — «Унион» в прямом эфире на телеканале «Матч Футбол 2». Начало — в 16.25 мск.

Дортмундцы с 14 баллами занимают четвертое место в турнирной таблице бундеслиги. Берлинский «Унион» располагается на 11-й строчке с шестью очками.

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Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Унион Берлин
Бундеслига
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