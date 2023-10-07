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Сегодня, 06:36

Нойер планирует вернуться на поле 21 октября

Руслан Минаев
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Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер планирует вернуться на поле 21 октября, сообщает Bayern & Germany со ссылкой на Bild. В этот день у мюнхенцев запланирована встреча с «Майнцем».

В декабре 2022 года вратарь получил перелом голени, катаясь на лыжах в отпуске. Он перенес успешную операцию и пропустил остаток сезона-2022/23.

29 августа стало известно, что 37-летний немец вернулся к тренировкам в общей группе.

В сентябре главный тренер «Баварии» Томас Тухель рассказал детали восстановления Нойера.

Мануэль Нойер
ФК Бавария
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