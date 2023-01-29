Главный тренер «Байера» Алонсо — о поражении от дортмундской «Боруссии»: «Игра не была хорошей. Но и катастрофы не было»

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо прокомментировал поражение от дортмундской «Боруссии» (0:2) в матче 18-го тура чемпионата Германии.

«Мы контролировали первые 20 минут. У нас был явный момент Диаби. После пропущенного гола у нас были проблемы до конца первого тайма. Мы проиграли, нам нужно продолжать. Игра не была хорошей, но и катастрофы не случилось», — приводит слова Хаби Алонсо Kicker.de.

«Байер» занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 24 очка за 18 матчей.

«Боруссия» располагается на 4-й строчке с 34 баллами за 18 матчей.