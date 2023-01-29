Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Бундеслига 1
Бундеслига 2
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 23:50

Главный тренер «Байера» Алонсо — о поражении от дортмундской «Боруссии»: «Игра не была хорошей. Но и катастрофы не было»

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо прокомментировал поражение от дортмундской «Боруссии» (0:2) в матче 18-го тура чемпионата Германии.

«Мы контролировали первые 20 минут. У нас был явный момент Диаби. После пропущенного гола у нас были проблемы до конца первого тайма. Мы проиграли, нам нужно продолжать. Игра не была хорошей, но и катастрофы не случилось», — приводит слова Хаби Алонсо Kicker.de.

«Байер» занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 24 очка за 18 матчей.

«Боруссия» располагается на 4-й строчке с 34 баллами за 18 матчей.

Футбол
ФК Байер
ФК Боруссия (Дортмунд)
Хаби Алонсо
Бундеслига
1
0
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Трансферная кампания «Спартака» закрыта — мы подписали тех, кого хотели». Интервью Абаскаля
За мошенничество на шахматах дали условный срок. Француз придумал гениальную схему, но попался
Министр обороны Украины признал тяжелую военную обстановку на востоке
МИД РФ назвал военным преступлением обстрел Киевом больниц в ЛНР
Телеведущий Николай Дроздов попал в больницу с переломами ребер
Покупатели F-35 не могут использовать истребители без разрешения США
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Бундеслига, 18-й тур: «Бавария» и «Айнтрахт» сыграли вничью, «Байер» проиграл дортмундской «Боруссии»