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Франц Беккенбауэр умер в возрасте 78 лет

Руслан Минаев
Франц Беккенбауэр.
Фото Global Look Press
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Бывший защитник «Баварии» и сборной Германии Франц Беккенбауэр умер в возрасте 78 лет, сообщило агентство DPA со ссылкой на семью экс-игрока.

В игровой карьере Беккенбауэр выступал за клубы «Бавария», «Гамбург» и «Нью-Йорк Космос». На его счету 5 побед в чемпионате Германии, трижды он становился обладателем Кубка европейских чемпионов.

В составе сборной Германии Беккенбауэр провел 103 матча и забил 14 голов. Вместе с бундестим футболист становился чемпионом мира в 1974 году и чемпионом Европы в 1972-м. Также немец завоевал серебро ЧМ-1966, бронзу ЧМ-1970 и серебро Евро-1976.

Беккенбауэр дважды становился обладателем «Золотого мяча» — в 1972 и 1976 году. Четыре раза игрока признавали лучшим футболистом Германии.

В качестве тренера Беккенбауэр привел сборную ФРГ к победе на чемпионате мира-1990. Вместе с «Марселем» специалист становился чемпионом Франции в 1991 году, а с «Баварией» выигрывал золотые медали бундеслиги в 1994 году.

В 2016 и 2017 году Беккенбауэр перенес операции на сердце, в 2018-м ему заменили тазобедренный сустав протезным имплантатом.

Франц Беккенбауэр
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