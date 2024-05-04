Чемпионат Германии, 32-й тур: расписание и результаты матчей

Матчи 32-го тура бундеслиги сезона-2023/24 пройдут с 3 по 5 мая. Стартует тур с противостояния «Хоффенхайм» — «Лейпциг» в пятницу, 3 мая. За три игровых дня будет проведено девять встреч. Следить за ключевыми событиями игр чемпионата Германии можно с помощью матч-центра на сайте «СЭ».

Чемпионат Германии: расписание и результаты матчей 32-го тура

3 мая, пятница

3 мая. 21:30. «Хоффенхайм» — «РБ Лейпциг»

4 мая, суббота

4 мая. 16:30. «Боруссия Д» — «Аугсбург»

4 мая. 16:30. «Штутгарт» — «Бавария»

4 мая. 16:30. «Вердер» — «Боруссия М»

4 мая. 16:30. «Вольфсбург» — «Дармштадт»

4 мая. 19:30. «Кельн» — «Фрайбург»

5 мая, воскресенье

5 мая. 16:30. «Унион Б» — «Бохум»

5 мая. 18:30. «Айнтрахт Ф» — «Байер»

5 мая. 20:30. «Хайденхайм» — «Майнц»

*Время начала матчей — московское.

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