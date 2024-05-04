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Германия

Сегодня, 06:00

Чемпионат Германии, 32-й тур: расписание и результаты матчей

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Футболисты «Байера».
Фото Global Look Press
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Матчи 32-го тура бундеслиги сезона-2023/24 пройдут с 3 по 5 мая. Стартует тур с противостояния «Хоффенхайм» — «Лейпциг» в пятницу, 3 мая. За три игровых дня будет проведено девять встреч. Следить за ключевыми событиями игр чемпионата Германии можно с помощью матч-центра на сайте «СЭ».

Чемпионат Германии: расписание и результаты матчей 32-го тура

3 мая, пятница

3 мая. 21:30. «Хоффенхайм» — «РБ Лейпциг»

Германия. Бундеслига 1. 32-й тур
03 мая, 21:30. PreZero Arena (Зинсхайм)
Хоффенхайм
1:1
РБ Лейпциг

4 мая, суббота

4 мая. 16:30. «Боруссия Д» — «Аугсбург»

Германия. Бундеслига 1. 32-й тур
04 мая, 16:30. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
Аугсбург

4 мая. 16:30. «Штутгарт» — «Бавария»

Германия. Бундеслига 1. 32-й тур
04 мая, 16:30. MHPArena (Штутгарт)
Штутгарт
Бавария

4 мая. 16:30. «Вердер» — «Боруссия М»

Германия. Бундеслига 1. 32-й тур
04 мая, 16:30. wohninvest Weserstadion (Бремен)
Вердер
Боруссия М

4 мая. 16:30. «Вольфсбург» — «Дармштадт»

Германия. Бундеслига 1. 32-й тур
04 мая, 16:30. Volkswagen Arena (Вольфсбург)
Вольфсбург
Дармштадт

4 мая. 19:30. «Кельн» — «Фрайбург»

Германия. Бундеслига 1. 32-й тур
04 мая, 19:30. RheinEnergieStadion (Кельн)
Кельн
Фрайбург

5 мая, воскресенье

5 мая. 16:30. «Унион Б» — «Бохум»

Германия. Бундеслига 1. 32-й тур
05 мая, 16:30. Stadion An der Alten Forsterei (Берлин)
Унион Б
Бохум

5 мая. 18:30. «Айнтрахт Ф» — «Байер»

Германия. Бундеслига 1. 32-й тур
05 мая, 18:30. Deutsche Bank Park (Франкфурт-на-Майне)
Айнтрахт Ф
Байер

5 мая. 20:30. «Хайденхайм» — «Майнц»

Германия. Бундеслига 1. 32-й тур
05 мая, 20:30. Voith-Arena (Хайденхайм)
Хайденхайм
Майнц

*Время начала матчей — московское.

Чемпионат Германии: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
ФК Бавария
ФК Байер
ФК Боруссия (Дортмунд)
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