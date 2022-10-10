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Германия

Сегодня, 19:06

Защитник «Боруссии» Зюле — о Терзиче: «У меня никогда не было тренера, который был бы так предан своему клубу»

Мария Гусева

Защитник дортмундской «Боруссии» Никлас Зюле поделился мнением о главном тренере клуба Эдине Терзиче.

«У меня никогда не было тренера, который был бы так предан своему клубу. Мы замечаем это каждый день. Он ведет нас за собой и заставляет всех понять, что значит играть за эту замечательную команду», — цитирует пресс-служба клуба Зюле.

39-летний Терзич работал в «Боруссии» ассистентом тренера Люсьена Фавра с 2018 года, а зимой 2020 года возглавил команду после его отставки. Перед стартом сезона-2021/22 специалист был назначен техническим директором клуба. 23 мая 2022 года было объявлено о возвращении Терзича на пост главного тренера.

После девяти туров чемпионата Германии «Боруссия» занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 16 очков.

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ТМ 2.5

17%

1.79

Ф2(0)

13%

1.72
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Ф1(1.5)

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1.84

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Барселона
Интер

П1

29%

1.45

Ф1(-1)

19%

1.69

ТБ 2.5

18%

1.59
Никлас Зюле
Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
0
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