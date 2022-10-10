Сегодня, 19:06
Защитник дортмундской «Боруссии» Никлас Зюле поделился мнением о главном тренере клуба Эдине Терзиче.
«У меня никогда не было тренера, который был бы так предан своему клубу. Мы замечаем это каждый день. Он ведет нас за собой и заставляет всех понять, что значит играть за эту замечательную команду», — цитирует пресс-служба клуба Зюле.
39-летний Терзич работал в «Боруссии» ассистентом тренера Люсьена Фавра с 2018 года, а зимой 2020 года возглавил команду после его отставки. Перед стартом сезона-2021/22 специалист был назначен техническим директором клуба. 23 мая 2022 года было объявлено о возвращении Терзича на пост главного тренера.
После девяти туров чемпионата Германии «Боруссия» занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 16 очков.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования