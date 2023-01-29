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Германия

Сегодня, 10:49

Де Лигт считает, что «Бавария» должна лучше играть

Виктория Кравченко
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Защитник «Баварии» Маттейс де Лигт прокомментировал игру команды в матче 18-го тура чемпионата Германии с «Айнтрахтом» (1:1). Он отметил, тот факт, что команда неплохо выглядела в первом тайма, но плохо реализовывала моменты.

«Во втором тайме мы не всегда хорошо действовали в защите и позволили сопернику вернуться в игру. Соперник играл на быстрых контратаках во втором тайме и доставил нам проблемы. Мы — «Бавария», мы определенно должны играть лучше», — цитирует де Лигта Sky Germany.

«Бавария» лидирует в чемпионате Германии, набрав 37 очков после 18 туров.

Маттейс де Лигт
ФК Бавария
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