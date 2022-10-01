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Германия

Сегодня, 01:57

Демирбай: «Бавария» доминировала над «Байером» во всем"

Евгений Козинов
Корреспондент

Полузащитник «Байера» Карем Демирбай прокомментировал поражение от «Баварии» (0:4) в матче 8-го тура чемпионата Германии.

«Мы ехали туда, чтобы победить. Но «Бавария» доминировала с самого начала, было тяжело. Они доминировали над нами во всех областях. Это тяжелая ситуация. Теперь нам нужно проанализировать игру. Каждый должен спросить себя, действительно ли он выложился на 100 процентов», — цитирует пресс-служба клуба Демирбая.

«Бавария» прервала четырехматчевую серию без побед в бундеслиге и идет на втором месте в таблице — 15 очков, а «Байер» — 16-й с 5 очками.

Карем Демирбай
Футбол
ФК Бавария
ФК Байер
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