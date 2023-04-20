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Сегодня, 20:30

Дрогба назвал «ПСЖ» не тем клубом, куда стоит переходить Осимхену

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Бывший нападающий сборной Кот-д'Ивуара Дидье Дрогба прокомментировал интерес «ПСЖ» к форарду «Наполи» Виктору Осимхену.

«Если он действительно находится в поле зрения такого клуба, как «ПСЖ», это показывает всю степень его таланта и сезон, в котором он работает. Но «ПСЖ» — не тот клуб, который ему нужен для продолжения прогресса», — сказал Дрогба в эфире Canal+.

Осимхен является лучшим бомбардиром текущего розыгрыша серии А. На его счету 21 гол в 24 встречах. Контракт форварда с неаполитанцами рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 100 миллионов евро.

Виктор Осимхен
Дидье Дрогба
ФК Наполи
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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