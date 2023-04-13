Беллингем может еще на год остаться в «Боруссии». «Реал» и «Сити» не хотят платить больше 150 миллионов евро

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем может провести еще один сезон в своей команде, сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн.

По информации источника, дортмундцы запрашивают за англичанина больше 150 миллионов евро. «Реал» и «Манчестер Сити», которые заинтересованы в игроке, не хотят платить такую сумму. Ранее сообщалось, что от борьбы за Беллингема отказался «Ливерпуль».

В текущем сезоне 19-летний полузащитник сыграл в 37 матчах за клуб во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 7 результативных передач. Его контракт с дортмундским клубом действует до конца июня 2025 года.