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Сегодня, 20:15

В дортмундской «Боруссии» прокомментировали информацию о переходе Беллингема в «Реал»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич прокомментировал информацию о том, что полузащитник Джуд Беллингем этим летом перейдет в «Реал».

«Сейчас новости приходят из Испании, до этого они приходили из Англии, а одно время даже из Франции. В прошлом году это был Эрлин Холанн, в позапрошлом — Джейдон Санчо. За последние несколько лет у нас был большой опыт в этом вопросе.

Беллингем приходит сюда каждый день и отдает все силы, чтобы стать чемпионом Германии в конце сезона. Я даже не слышал от него, что он связан с каким-либо клубом. Мы гораздо больше озабочены тем, как сделать его и команду лучше. Это единственная тема, которую я сейчас с ним обсуждаю. Все остальное — это темы, которым не место ни в раздевалке, ни в кабинете тренера», — приводит слова Терзича Goal.

Ранее сообщалось, что «Боруссия» отпустит 19-летнегл полузащитника в «Реал» за 100-120 миллионов евро. Контракт английского футболиста с командой может быть рассчитан до 2029 года. Сам Беллингем хочет продолжить карьеру в «Реале».

В нынешнем сезоне Беллингем провел 39 матчей за «Боруссию» во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 120 миллионов евро. Контракт Беллингема с дортмундцами действует до конца июня 2025-го.

Источник: Goal
Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Реал
Джуд Беллингем
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