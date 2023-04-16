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Терзич: «Думали, что уже пережили худшее, но матч со «Штутгартом» разочаровал сильнее»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич высказался матче 28-го тура чемпионата Германии против «Штутгарта» (3:3).

«Трудно подобрать слова для этого, слишком много злости и разочарования. После проигрыша «Вердеру» дома мы думали, что худшее уже позади, но этот матч превзошел все. Мы упустили огромный шанс. Есть причины, по которым нам не удавалось быть на вершине в течение последних десяти лет. Тем не менее есть еще многое, за что можно бороться. Важно наконец начать извлекать уроки из этих ненужных неудач. Никто не сделает этого за нас», — приводит слова тренера Sky Sports Germany.

«Штутгарт» располагается на 16-й строчке турнирной таблицы бундеслиги, набрав 24 очка за 28 матчей. «Боруссия» находится на 2-м месте с 57 очками.

Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Штутгарт
Зоран Терзич
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Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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