Феликс Магат готов возглавить сборную Германии

Бывший тренер «Баварии» и «Фулхэма» Феликс Магат готов возглавить сборную Германии, сообщает Sky Sport Germany.

По сведениям источника, 70-летний специалист считает, что у него есть все необходимое, чтобы стать тренером национальной команды.

10 сентября стало известно, что Флик покинул пост главного тренера сборной Германии. Он возглавлял команду с 2021 года. Под его руководством сборная Германии провела 25 матчей, в которых одержала 12 побед, 7 раз сыграла вничью и в 6 играх потерпела поражение.