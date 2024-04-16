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Германия

Сегодня, 16:12

Кейн прокомментировал слухи о назначении Нагельсманна на пост главного тренера «Баварии»

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Форвард «Баварии» Гарри Кейн поделился мнением о главном тренере сборной Германии Юлиане Нагельсманне.

«Честно говоря, я не слишком хорошо его знаю, я не в курсе всей ситуации с тренером на следующий сезон. Знаю только, что Тухель останется здесь до конца сезона», — приводит слова Кейна Bayern Germany.

Ранее стало известно, что нынешний главный тренер мюнхенцев Томас Тухель покинет клуб по окончании нынешнего сезона.

«Бавария» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 63 очка в 29 матчах.

Гарри Кейн
Футбол
Сборная Германии по футболу
ФК Бавария
Юлиан Нагельсманн
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