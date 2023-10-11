Форвард «Баварии» Кейн признался, что поначалу было странно не видеть себя в «Тоттенхэме»

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн рассказал, какого ему было видеть «Тоттенхэм» без него в составе. Этим летом форвард перешел из английского клуба — в мюнхенскую команду.

«Я пытаюсь найти жилье, выучить язык, познакомиться со всеми в «Баварии», это отвлекает. Но поначалу было странно видеть, как «Тоттенхэм» играет, а меня там нет. Но я должен сосредотачивать внимание на «Баварии» и стараться сделать клуб максимально успешным», — цитирует Кейна Goal.

В сезоне 2023/24 англичанин провел 10 матчей во всех турнирах. В них он забил девять голов и отдал пять ассистов.