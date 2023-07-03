Ондуа опроверг новости о конфликтах с «Ганновером»: «У меня в жизни их нет. Вам скажут и в России, и за границей»

Экс-полузащитник «Ганновера» Гаэль Ондуа в интервью «СЭ» рассказал о периоде игры за немецкий клуб.

— Вы попрощались с «Ганновером»? У вас же была неприятная история с клубом...

— Пока не попрощался, потому что я еще отдыхаю. Когда вопрос с новым клубом будет решен, попрощаюсь со всеми, как я обычно делаю.

— Действительно ли у вас был какой-то конфликт с клубом?

— У меня в жизни нет конфликтных ситуаций. Я только делаю то, что люблю, а именно играю в футбол. Вам я не вру. И в России, и за границей вам тоже скажут, что у меня никогда не было конфликтных ситуаций.

— Как бы вы описали свое пребывание в «Ганновере»?

— Я бы сказал, что все было хорошо. Именно в этом клубе я начал стабильно играть за сборную Камеруна. Всегда нужно быть благодарным клубу за то, что он тебя дал. Так же и я благодарен «Ганноверу» за все, что они сделали для меня.

Ранее по информации Bild, в «Ганновере» считали Ондуа лжецом, а также человеком, который занимается самопиаром.

Полное интервью с Гаэлем Ондуа читайте на сайте «СЭ»