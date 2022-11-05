Дубль Шупо-Мотинга принес «Баварии» победу над «Гертой»

Сегодня, 19:27
«Бавария» одолела «Герту» в матче 13-го тура чемпионата Германии со счетом 3:2.
Дубль в составе мюнхенцев сделал форвард Эрик-Максим Шупо-Мотинг. Еще один гол на счету нападающего Джамала Мусиала.
Отметим, что «Бавария» выигрывала со счетом 3:0, но на перерыв после первого тайма ушла при счете 3:2.
Мюнхенцы выиграли четвертый матч подряд и вышли на первое место в таблиц, набрав 28 очков и обойдя «Унион» (26 очков), у которого есть матч в запасе.
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Основные источники исследования