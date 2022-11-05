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Германия

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Дубль Шупо-Мотинга принес «Баварии» победу над «Гертой»

Иван Шитик
Корреспондент
5 ноября. «Герта» — «Бавария» — 2:3.
Фото Reuters
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«Бавария» одолела «Герту» в матче 13-го тура чемпионата Германии со счетом 3:2.

Дубль в составе мюнхенцев сделал форвард Эрик-Максим Шупо-Мотинг. Еще один гол на счету нападающего Джамала Мусиала.

Отметим, что «Бавария» выигрывала со счетом 3:0, но на перерыв после первого тайма ушла при счете 3:2.

Мюнхенцы выиграли четвертый матч подряд и вышли на первое место в таблиц, набрав 28 очков и обойдя «Унион» (26 очков), у которого есть матч в запасе.

Германия. Бундеслига 1. 13-й тур
05 нояб, 17:30. Olympiastadion (Берлин)
Герта
2:3
Бавария
Германия. Бундеслига 1. 13-й тур
05 нояб, 17:30. WWK Arena (Аугсбург)
Аугсбург
1:2
Айнтрахт Ф
Германия. Бундеслига 1. 13-й тур
05 нояб, 17:30. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
3:0
Бохум
Германия. Бундеслига 1. 13-й тур
05 нояб, 17:30. PreZero Arena (Зинсхайм)
Хоффенхайм
1:3
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига 1. 13-й тур
05 нояб, 17:30. Mewa Arena (Майнц)
Майнц
0:3
Вольфсбург

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