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Сегодня, 10:12

Флик: «Бельгия переиграла нас беспощадно, а Германия играла слишком пассивно»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер сборной Германии Ханс Флик оценил поражение от Бельгии (2:3) в товарищеском матче.

«Мы играли слишком осторожно, пассивно и не смогли оказать давление на соперника. Бельгия переиграла нас беспощадно. Благодаря страсти мы возвращались в игру, но... Огромная благодарность болельщикам — они видели, что команда отдала все силы и старалась добиться результата», — приводит слова Флика Sky Sports.

С февраля сборную Бельгии возглавляет экс-тренер «Спартака» Доменико Тедеско. В дебютном матче под его руководством бельгийцы разгромили Швецию (3:0) в первом туре отборочного этапа Евро-2024.

Сборная Бельгии по футболу
Сборная Германии по футболу
Ханс Флик
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