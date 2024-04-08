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Сегодня, 12:45

Гнабри рассказал, шутил ли над Кейном из-за покера в ворота «Тоттенхэма»

Виктория Кравченко
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Нападающий «Баварии» Серж Гнабри вспомнил матч группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20 против «Тоттенхэма» (2:7). Тогда футболист забил четыре гола «шпорам». В тот период капитаном лондонской команды был Гарри Кейн.

«Дразнил ли я Кейна своим покером в ворота «Тоттенхэма»? Я однажды упомянул об этом вскользь, но не думаю, что нужно постоянно кого-то тыкать носом в нечто подобное. Теперь почти наступил матч с «Арсеналом», — цитирует Гнабри Bayern & Germany.

9 апреля «Бавария» сыграет с «Арсеналом» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Начало — в 22.00 мск. Ответная встреча пройдет 17 апреля.

Серж Гнабри
ФК Бавария
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